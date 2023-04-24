Росіяни перейшли в позиційну оборону: Буданов про можливість наступу на нових ділянках

На питання, чи є в ГУР дані вважати, що росіяни зараз готуються активізувати або розпочати наступальні операції на якійсь іншій ділянці фронту, він сказав: "Не в мене немає даних, а вони не планують".

"Вони повністю перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби - це спроба в місті Бахмут, це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка", - пояснив Буданов.

Він наголосив, що і в Авдіївці, і в Мар'їнці ідентична тактика, як і в Бахмуті - окупанти просто намагаються стерти населений пункт з лиця землі.

"Бої у лісництві в районі Луганської області - це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня", - додає Буданов.

Нагадаємо, як раніше заявили в ЗСУ, наразі у російських військ немає сил та засобів для ведення наступу на інших напрямках, окрім як в Луганській та Донецькій областях

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