RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне перешли в позиционную оборону: Буданов о возможности наступления на новых участках

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Российские войска перешли повсюду в позиционную оборону. Единственные их попытки наступать наблюдаются в Бахмуте и намерении окружить Марьинку и Авдеевку.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На вопрос, есть ли в ГУР данные полагать, что россияне сейчас готовятся активизировать или начать наступательные операции на каком-то другом участке фронта, он сказал: "Не у меня нет данных, а они не планируют".

"Они полностью перешли повсюду в позиционную оборону. Единственные места на фронте, где проходят их попытки - это попытка в городе Бахмут, это попытка охватить с севера город Авдеевка, локальные боевые действия в городе Марьинка", - пояснил Буданов.

Он подчеркнул, что и в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте - оккупанты просто пытаются стереть населенный пункт с лица земли.

"Бои в лесничестве в районе Луганской области - это мы уже совсем снижаемся до тактического уровня", - добавляет Буданов.

Напомним, как ранее заявили в ВСУ, сейчас у российских войск нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме как в Луганской и Донецкой областях

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаБахмутГлавное управление разведкиКирилл БудановВойна России против Украины