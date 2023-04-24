Россияне перешли в позиционную оборону: Буданов о возможности наступления на новых участках

На вопрос, есть ли в ГУР данные полагать, что россияне сейчас готовятся активизировать или начать наступательные операции на каком-то другом участке фронта, он сказал: "Не у меня нет данных, а они не планируют".

"Они полностью перешли повсюду в позиционную оборону. Единственные места на фронте, где проходят их попытки - это попытка в городе Бахмут, это попытка охватить с севера город Авдеевка, локальные боевые действия в городе Марьинка", - пояснил Буданов.

Он подчеркнул, что и в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте - оккупанты просто пытаются стереть населенный пункт с лица земли.

"Бои в лесничестве в районе Луганской области - это мы уже совсем снижаемся до тактического уровня", - добавляет Буданов.

Напомним, как ранее заявили в ВСУ, сейчас у российских войск нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме как в Луганской и Донецкой областях

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