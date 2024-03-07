Росіяни перевіряють готовність української ППО, - Гуменюк
Росіяни відслідковують ситуацію з акваторії Чорного моря і час від часу здійснюють точкові ракетні удари, використовуючи керовані Х-59 та протирадіолкаційні Х-31П. Вони перевіряють готовність систем нашої протиповітряної оборони для ведення відповідної розвідки.
Про це сказала речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами Гуменюк, зараз не спостерігається підвищена активність навіть тактичної авіації ворога, хоча іноді вони здійснюють вильоти та надають перевагу триманню над акваторіями Азовського та Чорного морів.
Зокрема, тактичність ворожої авіації щодо направлення керованих авіабомб, які вони здійснювали раніше на Херсонському напрямку та вздовж лії фронту, росіяни зараз припинили.
"Ми вже тиждень не фіксуємо подібних випадків. Крайній раз по Херсонському району була запущена керована авіабомба, фактично одночасно із черговим збиттям Су на східному напрямку", - розповіла речниця.
Крім того, Гуменюк додала, що ворог не перестає намагатися штурмувати Лівобережжя Херсонської області. Вона зазначила, що лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 74 окупантів, 50 з яких - у районі села Кринки.
Нагадаємо, відсутність допомоги затримає повернення ЗСУ ініціативи по всій лінії фронту. Так, в ISW повідомили, що подальше затримання надання західної допомоги у сфері безпеки може спричинити відстрочку українських зусиль щодо відновлення ініціативи на всьому театрі бойових дій. Нашкодити може запланована Росією нова наступальна операція навесні-влітку цього року. Нестача матеріальних ресурсів змушує українські війська перерозподіляти їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги обмежує українське оперативне планування.
У ISW згадали, що Зеленський нещодавно заявив про наміри ЗСУ провести у 2024 році контрнаступ, але водночас підкреслив, що першочерговим завданням для України залишається оборона її території.
Також Зеленський зазначив, що Росія готує нову наступальну операцію, яка, за його словами, розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року: це, ймовірно, ще більше відтермінує можливості для України підготуватися і розпочати контрнаступальні операції.
Добре забезпечені українські війська довели, що здатні запобігти навіть незначним успіхам Росії під час широкомасштабних наступальних операцій і здатні завдати значних втрат атакуючим російським силам, додали у ISW.
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