Росіяни перевіряють готовність української ППО, - Гуменюк

Росіяни відслідковують ситуацію з акваторії Чорного моря і час від часу здійснюють точкові ракетні удари, використовуючи керовані Х-59 та протирадіолкаційні Х-31П. Вони перевіряють готовність систем нашої протиповітряної оборони для ведення відповідної розвідки.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Гуменюк, зараз не спостерігається підвищена активність навіть тактичної авіації ворога, хоча іноді вони здійснюють вильоти та надають перевагу триманню над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Зокрема, тактичність ворожої авіації щодо направлення керованих авіабомб, які вони здійснювали раніше на Херсонському напрямку та вздовж лії фронту, росіяни зараз припинили.

"Ми вже тиждень не фіксуємо подібних випадків. Крайній раз по Херсонському району була запущена керована авіабомба, фактично одночасно із черговим збиттям Су на східному напрямку", - розповіла речниця.

Крім того, Гуменюк додала, що ворог не перестає намагатися штурмувати Лівобережжя Херсонської області. Вона зазначила, що лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 74 окупантів, 50 з яких - у районі села Кринки.