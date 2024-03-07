Россияне проверяют готовность украинской ПВО, - Гуменюк

Россияне отслеживают ситуацию с акватории Черного моря и время от времени совершают точечные ракетные удары, используя управляемые Х-59 и противорадиолкационные Х-31П. Они проверяют готовность систем нашей противовоздушной обороны для соответствующей разведки.

Об этом сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Гуменюк, сейчас не наблюдается повышенная активность даже тактической авиации врага, хотя иногда они совершают вылеты и предпочитают держать акватории Азовского и Черного морей.

В частности, тактичность вражеской авиации относительно направления управляемых авиабомб, которые они осуществляли ранее на Херсонском направлении и вдоль фронта, россияне сейчас прекратили.

"Мы уже неделю не фиксируем подобных случаев. Крайний раз по Херсонскому району была запущена управляемая авиабомба, фактически одновременно с очередным ущербом Су на восточном направлении", - рассказала спикер.

Кроме того, Гуменюк добавила, что враг не перестает пытаться штурмовать Левобережье Херсонской области. Она отметила, что только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 74 окупантов, 50 из которых - в районе села Крынки.