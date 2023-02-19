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Росіяни перетворили ще одну лікарню в Херсонській області на військовий госпіталь

Фото: росіяни продовжують перетворювати лікарні на військові госпіталі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти продовжують перетворювати цивільні лікарні в військові госпіталі. Ще один такий вони відкрили в Херсонській області для поранених РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"У населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь", - повідомляють в генштабі.

За їх даними, громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють.

"Лікарня стала таким собі "хабом" для поранених та загиблих окупантів. Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад п’ятдесят поранених та вбитих загарбників", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, росіяни у Запорізькій області змушують учнів співати гімн Росії у школі, крім того, школярів змушують робити листівки з вдячністю загарбникам до річниці вторгнення.

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Херсонська областьокупантиВійна Росії проти України