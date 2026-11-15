Росіяни перетворили Дніпровщину на головну мішень для ударів по енергетиці, - Зеленський

За словами глави держави, російська армія змінила підхід до обстрілів енергомереж, обираючи конкретні області для масованих атак протягом кількох днів поспіль.

"Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону - по всьому, по мережах, по підстанціях. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині", - розповів Зеленський.

За даними президента, статистика російських влучань по об'єктах інфраструктури за останній період виглядає так: Дніпровщина - 131 влучання, Київщина - 125 влучань, Житомирщина та Сумщина - понад 100 влучань.

Саме в цих областях наразі найбільше роботи для енергетиків, комунальних служб та рятувальників ДСНС.

Найважча ситуація зі світлом залишається у Запоріжжі та на Дніпровщині, де через обстріли сталося багато відключень.

Ремонтні бригади вже частково повертають електрику, проте роботу постійно гальмують нові повітряні тривоги та повторні удари.

"Але всі необхідні сили задіяні, обладнання є, і повинен бути результат", - наголосив президент.

Щоб підтримати громади у найскладнішій ситуації та повернути енергозабезпечення у прогнозовані графіки, Україна залучає міжнародну допомогу.

За підсумками домовленостей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ЄС надасть додаткову надзвичайну підтримку - генератори, обладнання та фінансування.