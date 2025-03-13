Росіяни перекинули під Торецьк додаткові сили з двох інших напрямків, - ЗСУ

Російські окупанти активно тиснуть на Торецьк Донецької області, збільшивши кількість штурмових дій та артилерійських обстрілів. Окрім того, загарбники перекинули туди додаткові сили з Курахівського та Покровського напрямків.

"Ворог основні зусилля зосередив на захопленні саме міста Торецьк і активно тисне, в тому числі й через те, що на цей напрямок були залучені сили 150-ї мотострілецької дивізії та деякі підрозділи, зняті з Курахівського та Покровського напрямків. Активність штурмових дій збільшилась. Сьогодні можна сказати, що це середньодобова кількість штурмових дій за тиждень, який минув", - розповів Запорожець.

Також, за його словами, збільшилася артилерійська активність на Торецькому напрямку за рахунок того, що туди були долучені підрозділи з інших напрямків.

Як зазначив речник, якщо минулого місяця кількість ворожих артилерійських обстрілів коливалась від 30 до 80, то наразі загарбники систематично здійснюють понад 100 обстрілів. Змінилась також тактика їхніх малих штурмових груп.

"Збільшилася кількість людей в штурмі. Якщо раніше це два-три або чотири військовослужбовці, то, наприклад, цього тижня - від двох до десяти. Це вже таке повноцінне відділення може наступати на ту чи іншу позицію. Також вже застосовують мотоцикли для того, щоб дістатися до центральної частини міста. Не завжди вдається їм ті мотоцикли залишити вцілілими, але тим не менш для транспортування особового складу застосовують", - додав Запорожець.

Він зазначив, що штурмові дії окупанти проводять, за можливості, з четвертої-п'ятої ранку і закінчують вдень, проте зазнають чималих втрат.

"Авіаційна складова збільшилась від початку січня і продовжує нарощуватись. За минулу добу 25 авіаційних ударів і 31 КАБ був скинутий на населені пункти в нашій зоні відповідальності. Найбільше наразі страждає Костянтинівка", - розповів речник.