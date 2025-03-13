Россияне перебросили под Торецк дополнительные силы с двух других направлений, - ВСУ

Российские оккупанты активно давят на Торецк Донецкой области, увеличив количество штурмовых действий и артиллерийских обстрелов. Кроме того, захватчики перебросили туда дополнительные силы с Кураховского и Покровского направлений.

"Враг основные усилия сосредоточил на захвате именно города Торецк и активно давит, в том числе и потому, что на это направление были привлечены силы 150-й мотострелковой дивизии и некоторые подразделения, снятые с Кураховского и Покровского направлений. Активность штурмовых действий увеличилась. Сегодня можно сказать, что это среднесуточное количество штурмовых действий за неделю, которая прошла", - рассказал Запорожец.

Также, по его словам, увеличилась артиллерийская активность на Торецком направлении за счет того, что туда были приобщены подразделения с других направлений.

Как отметил спикер, если в прошлом месяце количество вражеских артиллерийских обстрелов колебалась от 30 до 80, то сейчас захватчики систематически осуществляют более 100 обстрелов. Изменилась также тактика их малых штурмовых групп.

"Увеличилось количество людей в штурме. Если раньше это два-три или четыре военнослужащих, то, например, на этой неделе - от двух до десяти. Это уже такое полноценное отделение может наступать на ту или иную позицию. Также уже применяют мотоциклы для того, чтобы добраться до центральной части города. Не всегда удается им те мотоциклы оставить уцелевшими, но тем не менее для транспортировки личного состава применяют", - добавил Запорожец.

Он отметил, что штурмовые действия оккупанты проводят, по возможности, с четырех-пяти утра и заканчивают днем, однако несут немалые потери.

"Авиационная составляющая увеличилась с начала января и продолжает наращиваться. За минувшие сутки 25 авиационных ударов и 31 КАБ был сброшен на населенные пункты в нашей зоне ответственности. Больше всего сейчас страдает Константиновка", - рассказал спикер.