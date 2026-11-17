Російські військові літаки здійснили переліт до В’єтнаму, під час якого проходили поблизу територій Японії, Південної Кореї та Тайваню.

Як повідомляє ресурс Aviavector, вранці 17 листопада 2026 року літаки приземлилися в міжнародному аеропорту Дананга. Цей переліт відбувся напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованого на 18-19 листопада в китайському місті Шеньчжень.

Водночас Міністерство оборони Тайваню повідомило про виявлення двох російських військових літаків, які увійшли до зони розпізнавання протиповітряної оборони острова з північно-східного напрямку. Вони пролетіли над східною частиною Тайваню та залишили цю зону поблизу південно-східного узбережжя повіту Тайдун.

Раніше повідомлялось, що Японія та Південна Корея підняли в повітря винищувачі після виявлення російських військових літаків поблизу свого повітряного простору.

У Токіо повідомили про можливе порушення повітряного кордону країни двома літаками. У відповідь Сили повітряної оборони Японії підняли винищувачі. У Міністерстві оборони країни повідомили, що японські військові попередили російські літаки та вжили інших заходів, не уточнюючи їх характер.