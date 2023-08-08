Росіяни перекидають ВДВ під Роботине: карти боїв від ISW

Українська розвідка активізувала свої дії в Херсонській області, а росіяни перекидують звідти підрозділи ВДВ під Роботине, щоб намагатись відбивати безперервні українські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Повідомляється, що 7 серпня українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове і не робили жодних підтверджених або заявлених наступань. Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), а підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) відбили українську атаку поблизу Новоселівського (16 км на північний захід від с. Сватове).

Російські війська 7 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просувалися вперед. На геолокаційних кадрах, опублікованих 5 серпня, видно, що російські війська захопили Новоселівське. Російське МО стверджувало, що російські війська просунулися в українську оборону поблизу Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська) і що російські війська просунулися на 11 кілометрів уздовж фронту та на три кілометри вглиб у куп’янському напрямку за останні три дні.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська захопили українські позиції біля Кармазинівки (13 км на південний захід від Сватового). Українські офіційні особи повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки, на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), на північ від Іванівки (30 км на північний захід від Сватового), на південь від Новоселівського, поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового), Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового). Сватове) та біля Надії (13 км на південний захід від Сватового).

В Міноборони Росії заявили, що 7 серпня українські сили здійснили невдалі обмежені наземні атаки в районі Кремінної. У Міноборони Росії заявили, що підрозділи Центрального угруповання військ відбили українські атаки в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної) та поблизу Торського ( 14 км на захід від Кремінної).

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки навколо Кремінної 7 серпня, але не робили жодних підтверджених або заявлених наступань. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська здійснили безуспішні атаки в районі Серебрянського лісу та поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, але не просунулися 7 серпня. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі між Ягідним (2 км на північ від Бахмута) і Берхівкою (6 км на північний захід від Бахмута), де тривають бої.

Численні російські джерела стверджували, що українська піхота безуспішно атакувала російські війська з напрямку Берхівського водосховища на північному фланзі Бахмута. Кілька російських джерел також стверджували, що невеликі групи української піхоти безуспішно атакували російські війська поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Заступниця Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що бої тривають поблизу Кліщіївки, Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута і не просувалися 7 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські сили поблизу Андріївки, Курдюмівки, Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута) та Дружби (18 км на південний захід від Бахмута). Російський військовий блогер заявив, що російські війська здійснили контратаку біля Курдюмівки, але не уточнив результат.

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися 7 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Авдіївки, Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) та Мар’їнки (на південно-західній частині околиці міста Донецька).

Російські джерела стверджували, що російські сили проводили штурмові операції в Мар’їнці та на північний захід від Авдіївки. Маляр повідомила, що російські війська на авдіївському та мар’їнському напрямках націлені насамперед на захоплення Красногорівки, Мар’їнки та прилеглих населених пунктів.

"Південна вісь"

7 серпня російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку вздовж кордону Донецько-Запорізької області. Маляр та російський "воєнкор" повідомили, що російські війська здійснили невдалу атаку, щоб відновити втрачені позиції поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

7 серпня українські війська продовжили наступальні дії в західній частині Запорізької області і не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Маляр зазначила, що українські війська продовжують успішні наступальні дії на мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та зміцнюють позиції поблизу Малої Токмачки (10 км на південний схід від Оріхова) та Роботиного (15 км на південь від Оріхова).

Російські військові блогери стверджували, що українські війська здійснили обмежену піхотну атаку за допомогою бронетехніки та підтримки танків у напрямку Роботиного, але російські війська відбили атаку. Російське інформаційне агентство РИА Новости стверджує, що російські війська продовжують відбивати українські атаки на Роботине та не дають українським силам просунутися за околиці населеного пункту.

Один військовий блогер зазначив, що українська активність на цій ділянці фронту є відносно низькою, і стверджував, що невелика диверсійно-розвідувальна група здійснила невдалу спробу вилазки на П’ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова).

Російські війська здійснили контратаки та, як повідомляється, відновили деякі втрачені позиції в західній Запорізькій області 7 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції поблизу Роботиного.

Російські військові блогери стверджували, що російські сили контратакували та успішно відкинули українські сили на 1,5 км від околиць Роботиного. Російський "воєнкор" повідомив, що підрозділи російських ВДВ передислокуються з Херсонської області в район Роботиного для захисту від безперервних українських атак. Глава Чечні Рамзан Кадиров також заявив, що в районі Оріхова також воюють підрозділи чеченського батальйону "Восток-Ахмат".

7 серпня російські та українські сили продовжували звичайний артилерійський вогонь у Херсонській області. Українські джерела повідомляли, що російські війська завдали ударів по населеним пунктам на західному (правому) березі Дніпра, включно з містом Херсон.

Російський військовий блогер попередив, що українські війська активізували розвідку з безпілотників та контрбатарейний вогонь у Херсонській області. У Головному управлінні військової розвідки (ГУР) України повідомили, що батальйон ГУР "Шаман" продовжує дії на окупованому Росією східному (лівому) березі Херсонської області, але не уточнили, де саме відбуваються ці дії.

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