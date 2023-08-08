Россияне перебрасывают ВДВ под Роботино: карты боев от ISW

Украинская разведка активизировала свои действия в Херсонской области, а россияне перебрасывают оттуда подразделения ВДВ под Роботино, чтобы пытаться отражать непрерывные украинские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Сообщается, что 7 августа украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово и не совершали никаких подтвержденных или заявленных наступлений. Минобороны России утверждало, что российские силы отбили украинские атаки возле Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового), а подразделения 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) отбили украинский атаку близ Новоселовского (16 км северо-западнее с. Сватово).

Российские войска 7 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвигались вперед. На геолокационных кадрах, опубликованных 5 августа, видно, что русские войска захватили Новоселовское. Российское МО утверждало, что русские войска продвинулись в украинскую оборону вблизи Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска) и что русские войска продвинулись на 11 километров вдоль фронта и на три километра вглубь в купянском направлении за последние три дня.

Российский военный блоггер заявил, что российские войска захватили украинские позиции у Кармазиновки (13 км юго-западнее Сватового). Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Синьковки, к востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), к северу от Ивановки (30 км к северо-западу от Сватового), к югу от Новоселовского, близ Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового), Сергеевки (12 км юго-западнее Сватового). Сватово) и возле Надежды (13 км к юго-западу от Сватового).

В Минобороны России заявили, что 7 августа украинские силы совершили неудачные ограниченные наземные атаки в районе Кременной. В Минобороны России заявили, что подразделения Центральной группировки войск отразили украинские атаки в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной) и вблизи Торского (14 км к западу от Кременной).

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вокруг Кременной 7 августа, но не предпринимали никаких подтвержденных или заявленных наступлений. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска совершили безуспешные атаки в районе Серебрянского леса и вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута, но не продвинулись 7 августа. Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе между Ягодным (2 км севернее Бахмута) и Берховкой (6 км северо-западнее Бахмута), где продолжаются бои.

Многие российские источники утверждали, что украинская пехота безуспешно атаковала российские войска по направлению Берховского водохранилища на северном фланге Бахмута. Несколько российских источников также утверждали, что небольшие группы украинской пехоты безуспешно атаковали российские войска вблизи Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Заместительница Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что бои продолжаются вблизи Клищиевки, Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Российские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута и не продвигались 7 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские силы вблизи Андреевки, Курдюмовки, Дилиевки (15 км юго-западнее Бахмута) и Дружбы (18 км юго-западнее Бахмута). Российский военный блоггер заявил, что российские войска совершили контратаку у Курдюмовки, но не уточнил результат.

Российские войска вели наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись 7 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Авдеевки, Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Марьинки (на юго-западной окраине города Донецка).

Российские источники утверждали, что российские силы проводили штурмовые операции в Марьинке и северо-западнее Авдеевки. Маляр сообщила, что российские войска на авдеевском и марьинском направлениях нацелены прежде всего на захват Красногоровки, Марьинки и близлежащих населенных пунктов.

"Южная ось"

7 августа российские войска совершили ограниченную и неудачную наземную атаку вдоль границы Донецко-Запорожской области. Маляр и российский "военкор" сообщили, что российские войска совершили неудачную атаку, чтобы восстановить утраченные позиции вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

7 августа украинские войска продолжили наступательные действия в западной части Запорожской области и не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов. Маляр отметила, что украинские войска продолжают успешные наступательные действия на мелитопольском (западе Запорожской области) направлении и укрепляют позиции вблизи Малой Токмачки (10 км к юго-востоку от Орехова) и Роботиного (15 км к югу от Орехова).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска совершили ограниченную пехотную атаку с помощью бронетехники и поддержки танков в направлении Роботино, но российские войска отбили атаку. Российское информационное агентство РИА Новости утверждает, что российские войска продолжают отражать украинские атаки на Роботине и не дают украинским силам продвинуться в окрестностях населенного пункта.

Один военный блоггер отметил, что украинская активность на этом участке фронта относительно низкая, и утверждал, что небольшая диверсионно-разведывательная группа предприняла неудачную попытку вылазки на Пятихатки (25 км юго-западнее Орехова).

Российские войска провели контратаки и, как сообщается, восстановили некоторые утраченные позиции в западной Запорожской области 7 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции вблизи Роботиного.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы контратаковали и успешно отбросили украинские силы в 1,5 км от окрестностей Роботиного. Российский "военкор" сообщил, что подразделения российских ВДВ передислоцируются из Херсонской области в район Роботино для защиты от непрерывных украинских атак. Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что в районе Орехова также воюют подразделения чеченского батальона "Восток-Ахмат".

7 августа русские и украинские силы продолжали обычный артиллерийский огонь в Херсонской области. Украинские источники сообщали, что российские войска нанесли удары по населенным пунктам на западном (правом) берегу Днепра, включая Херсон.

Российский военный блоггер предупредил, что украинские войска активизировали разведку беспилотников и контрбатарейный огонь в Херсонской области. В Главном управлении военной разведки (ГУР) Украины сообщили, что батальон ГУР "Шаман" продолжает действия на оккупированном Россией восточном (левом) берегу Херсонской области, но не уточнили, где происходят эти действия.

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