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Чи готують росіяни масштабний наступ з метою захоплення Запоріжжя: оцінка експерта

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 10:41
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Чи готують росіяни масштабний наступ з метою захоплення Запоріжжя: оцінка експерта Фото: Наступу на Запоріжжя не буде (zp.gov.ua)
Автор: Данило Крамаренко, Олександр Білоус
Експерт: Олександр Коваленко

Російська армія активізувалася на запорізькому напрямку. Але масштабного наступу з метою захоплення Запоріжжя не буде.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів".

Днями стало відомо про можливу активізацію росіян ще на одній ділянці. За словами Сил оборони півдня України Владислава Волошина, противник стягує особовий склад та готується до штурмів на Запорізькому напрямку.

"Можливо, підуть уперед, але на окремих локаціях. У районі Роботинського виступу, на Гуляйпільському чи Времівському напрямках. Але не буде якогось масштабного наступу, наприклад, з метою захоплення Запоріжжя", - вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як зазначається в матеріалі, наразі противник йде вперед по всьому фронту в Україні. Тому що розуміє: щойно зміняться погодні умови, наступати буде складно.

Ситуація в Запоріжжі

Нагадаємо, минулого тижня російська армія почала атаки на Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин росіяни провели певні зміни у модифікації керованих авіаційних бомб. Тепер вони можуть долітати до середмістя Запоріжжя.

Волошин також заявив про підготовку російських військ до штурмових дій на Запорізькому напрямку. Волошин зазначив, що розвідка та військові знають про плани росіян штурмувати. Зокрема, підготовка ведеться в районі Приютного. Це свідчить про те, що найближчим часом на Запорізькому напрямку може розпочатися загострення ситуації. За словами Волошина, російські війська активно перекидають техніку та особовий склад на Запорізький напрямок.

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