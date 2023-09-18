Росіяни перекидають резерви через Маріуполь на Запорізький напрямок, - "Атеш"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

"Наш агент зафіксував процес перекидання окупаційних резервів: "Урали", "Камази", а також танки Т-72 на Запорізький напрямок, де вони зазнають великих втрат як в особовому складі, так і в техніці", - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначили, що дана інформація допоможе Силам оборони України "максимально ефективно зустріти ці резерви".

Росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок

Нагадаємо, нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російські військові перекидають радянські танки Т-72 через центр Маріуполя у сторону Мангуша і далі в напрямку Бердянська.

Він також додав, що окупанти продовжують переміщували невелику кількість військових та легкої техніки через Маріуполь у сторону Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи.