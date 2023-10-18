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Окупанти посилили патрулювання Мелітополя. Кому потрібно бути "напоготові"

Мелітополь, Середа 18 жовтня 2023 13:15
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Окупанти посилили патрулювання Мелітополя. Кому потрібно бути "напоготові" Фото: окупанти посилили патрулювання Мелітополя Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти посилили патрулювання захопленого Мелітополя Запорізької області. Особливо пильними треба бути чоловікам, бо саме на них оголошено "полювання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"У Мелітополі посилили залякування людей патрулями "ополченців" та інших силовиків", - розповів він.

Зокрема, за його словами, у Мелітополі збільшилася саме кількість патрулів.

"До залякування місцевого населення долучилися ще й "ополченці", які ходять по парках та центральними вулицями", - додав Федоров.

Мер попередив - особливу увагу приділяють чоловікам: зупиняють на вулицях, перевіряють документи, дивляться листування та фотографії в телефонах.

"Полювання" на партизанів у Мелітополі

Останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів в окупованому Мелітополі Запорізької області, яке було захоплено РФ у перші дні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Так, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

Крім того, ФСБ РФ привезла до Мелітополя Запорізької області загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть "у полюванні" на патріотів та партизанів.

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