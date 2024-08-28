Росіяни перекидають частину резервів у Бєлгородську область: у ЗСУ назвали цілі

Він підтвердив, що росіяни поповнюють особовий склад у Харківській області. Зокрема, вони проводять внутрішні ротації, а також проводять поповнення за рахунок резервів.

"Також у нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - ми повідомлятимемо окремо", - додав Саранцев.

До речі, кілька днів тому в мережі розповсюджували повідомлення про те, що українські воїни нібито спробували прорватися на територію Бєлгородської області. Офіційно такі чутки не підтверджували.