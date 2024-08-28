Россияне перебрасывают часть резервов в Белгородскую область: в ВСУ назвали цели

Россияне перебрасывают свои резервы в Белгородскую область. Этих солдат могут применять в дальнейших штурмах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что россияне пополняют личный состав в Харьковской области. В частности, они проводят внутренние ротации, а также проводят пополнение за счет резервов.

"Также у нас есть информация, что враг заводит дополнительный личный состав с Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям - мы будем сообщать отдельно", - добавил Саранцев.

К слову, несколько дней назад в сети распространяли сообщения о том, что украинские воины якобы попытались прорваться на территорию Белгородской области. Официально такие слухи не подтверждали.