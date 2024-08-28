Россияне перебрасывают часть резервов в Белгородскую область: в ВСУ назвали цели
Россияне перебрасывают свои резервы в Белгородскую область. Этих солдат могут применять в дальнейших штурмах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.
Он подтвердил, что россияне пополняют личный состав в Харьковской области. В частности, они проводят внутренние ротации, а также проводят пополнение за счет резервов.
"Также у нас есть информация, что враг заводит дополнительный личный состав с Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям - мы будем сообщать отдельно", - добавил Саранцев.
К слову, несколько дней назад в сети распространяли сообщения о том, что украинские воины якобы попытались прорваться на территорию Белгородской области. Официально такие слухи не подтверждали.
Что предшествовало
Напомним, на севере Харьковской области уже несколько месяцев продолжаются боевые действия. Они там начались после того, как россияне пересекли границу и попытались продвинуться вглубь региона.
У врага не получилось достичь значительных успехов - украинские воины смогли стабилизировать линию боестолкновения и не дать россиянам подойти к Харькову на дистанцию действия артиллерии.
Сейчас же украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина сооснователь DeepState, военный аналитик Роман Погорелый, россияне могут перебрасывать свои войска для обороны Курской области из Белгородской.
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