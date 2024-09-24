Росіяни переходять до оборони на півночі Харківської області: карти ISW

Операції ЗСУ в Росії

Українські сили нещодавно просунулися в Глушківському районі Курської області РФ. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися до південної околиці Веселого (на південний захід від Глушково).

Українська повітряно-десантна бригада, яка діє в Курській області, повідомила 23 вересня, що українські сили прорвали ще одну ділянку українсько-російського кордону, але не уточнила місце та час прориву. ISW не може самостійно перевірити повідомлення про цей прорив.

23 вересня українські і російські війська продовжували наступальні дії в Курській області, але жодного підтвердженого просування сторони не зробили.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська переходять до оборонних операцій на північ від Харкова, можливо, в результаті вторгнення України в Курську область.

Речник Харківського угруповання військ України полковник Віталій Саранцев повідомив, що російські війська ведуть оборону на рубежі Глибоке-Липці, а заступник командира українського батальйону безпілотників, який діє на харківському напрямку, заявив, що наступ України на Курськ міг вплинути на прифронтову ситуацію в цьому районі. Він уточнив, що передислокація Росією частини підрозділів морської піхоти Тихоокеанського флоту в неназваному напрямку сприяла рішенню росіян залишитися в обороні.

Саранцев та українські військові офіційні особи повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції на північний схід від міста Харкова та атакували поблизу Вовчанська та Тихого 22 та 23 вересня.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 і 23 вересня, показують, що російські війська просунулися в полях відповідно на схід від Колісниківки (на південний схід від Куп’янська) і на схід від Кругляківки (на південь від Куп’янська).

Російські війська продовжували наземні атаки:

на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки;

на північний захід від Сватового біля Глушківки, Лозової, Стельмахівки;

на північний захід від Кремінної біля Макіївки, Невського, Черещини, Дружелюбівки, Новосадового;

на захід від Кремінної поблизу Торського;

на південний захід від Кремінної біля Діброви.

Операція №3 - Донецька область

22 і 23 вересня російські війська продовжували штурм на південний схід від Сіверська біля Виїмки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

23 вересня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

23 вересня російські війська продовжили наступ у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували штурми в межах і поблизу Торецька; на північ від Торецька біля Дачного; на південь від Торецька біля Нелипівки; і на захід від Торецька в напрямку Щербинівки.

Російські війська просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Цукуриного та на схід від Миколаївки (обидва на південний схід від Покровська).

22 і 23 вересня тривали бої на схід від Покровська в районах Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки та Красного Яру та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Селидового, Орлівки, Маринівки, Михайлівки та Миролюбівки.

Російські війська 23 вересня продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські військові посилюють наступальні дії поблизу Вугледара та, як повідомляється, намагаються посилити локальні тактичні успіхи, щоб знищити фланги українського виступу у Вугледарі. Російські джерела повідомляли про просування окупантів на різних ділянках, однак ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

23 вересня російські та українські сили продовжували вести позиційні бої поблизу Времівського виступу в районі кордону Донецької і Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Південна вісь"

22 і 23 вересня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Новоандріївки (на північний захід від Роботиного), але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

22 і 23 вересня на східній (лівобережній) Херсонщині тривали обмежені позиційні бої.