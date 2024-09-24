Россияне переходят к обороне на севере Харьковской области: карты ISW

Операции ВСУ в России

Украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к южной окраине Веселого (юго-западнее Глушково).

Украинская воздушно-десантная бригада, действующая в Курской области, сообщила 23 сентября, что украинские силы прорвали еще один участок украинско-российской границы, но не уточнили место и время прорыва. ISW не может самостоятельно проверить сообщение об этом прорыве.

23 сентября украинские и российские войска продолжали наступательные действия в Курской области, но ни одного подтвержденного продвижения стороны не совершили.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска переходят к оборонительным операциям к северу от Харькова, возможно, в результате вторжения Украины в Курскую область.

Спикер Харьковской группировки войск Украины полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские войска ведут оборону на рубеже Глубокое-Липцы, а действующий на харьковском направлении заместитель командира украинского батальона беспилотников заявил, что наступление Украины на Курск могло повлиять на прифронтовую ситуацию в этом районе. Он уточнил, что передислокация Россией части подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота в неназванном направлении способствовала решению россиян остаться в обороне.

Саранцев и украинские военные официальные лица сообщили, что российские силы продолжают наступательные операции к северо-востоку от города Харькова и атаковали вблизи Волчанска и Тихого 22 и 23 сентября.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 23 сентября, показывают, что российские войска продвинулись в полях соответственно к востоку от Колесниковки (юго-восточнее Купянска) и к востоку от Кругляковки (южнее Купянска).

Российские войска продолжали наземные атаки:

восточнее Купянска вблизи Петропавловки;

северо-западнее Сватово возле Глушковки, Лозовой, Стельмаховки;

северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Черещины, Дружелюбовки, Новосадово;

к западу от Кременной вблизи Торского;

юго-западнее Кременной возле Дибровы.

Операция №3 - Донецкая область

22 и 23 сентября российские войска продолжали штурм к юго-востоку от Северска у Выимки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

23 сентября российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

23 сентября российские войска продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска продолжали штурмы в пределах и вблизи Торецка; к северу от Торецка у Дачного; к югу от Торецка возле Нелиповки; и к западу от Торецка в направлении Щербиновки.

Российские войска продвинулись к востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись севернее Цукуриного и восточнее Николаевки (оба юго-восточнее Покровска).

22 и 23 сентября продолжались бои восточнее Покровска в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Гродовки и Красного Яра и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Селидового, Орловки, Мариновки, Михайловки и Миролюбовки.

Российские войска 23 сентября продолжали наступательные операции к западу от Донецка, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Российские военные усиливают наступательные действия вблизи Угледара и, как сообщается, пытаются усилить локальные тактические успехи, чтобы уничтожить фланги украинского выступления в Угледаре. Российские источники сообщали о продвижении оккупантов на разных участках, однако ISW не нашел подтверждения этих заявлений.

23 сентября российские и украинские силы продолжали вести позиционные бои вблизи Времиевского выступа в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на фронте не было.

"Южная ось"

22 и 23 сентября продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино и Новоандреевки (к северо-западу от Работино), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

22 и 23 сентября на восточной (левобережной) Херсонской области продолжались ограниченные позиционные бои.