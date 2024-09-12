Россияне перебили водоснабжение в Покровск, восстановить пока невозможно, - ОВА

Во время боевых действий российские оккупанты перебили водоснабжение в Покровск. Сейчас восстановить его работу невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

"В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно", - пишет Филашкин и добавил, что решение проблемы сейчас прорабатывается.

Председатель ОВА напомнил, что сейчас в Покровской громаде пробурено 75 скважин общего пользования, а также 250 единиц - возле многоэтажек. В частности, в громаду организован подвоз питьевой воды и установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.

Водоснабжение в Родинском продолжается.

"Ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь. Эвакуация - единственный правильный выбор для гражданских!", - добавил Филашкин.

Ситуация на Покровском направлении

Отметим, что в течение последних месяцев, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), основные усилия врага сосредоточены на Покровском направлении. Ежедневно там происходит более трети от общего количества боевых столкновений за сутки. Например, за прошедшие сутки, 11 сентября, Силы обороны отбили на направлении 30 вражеских атак.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Курская операция лишила Российскую Федерацию (РФ) возможности маневра на Покровском направлении.