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Росіяни отримують обладнання компанії Halliburton, попри її вихід з РФ, - ЗМІ

Фото: Росія все ще отримує обладнання компанії Halliburton (facebook.com/halliburton)
Автор: Дмитро Левицький

Росія продовжує отримувати обладнання, вироблене одним з найбільших світових постачальників продуктів і послуг для розвідки нафти і газу Halliburton. Цьому не заважає вихід компанії Halliburton з ринку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британське видання The Guardian отримало російські митні документи, в яких виявилося, що дочірні компанії Halliburton продовжили експортувати обладнання в Росію. Воно переважно відправлялося з США через Сінгапур.

Основна частина експорту з дочок Halliburton завершилася в жовтні минулого року, але після перерви постачання обладнання в РФ відновилося в грудні 2022 з двох не пов'язаних з Halliburton компаній. Продукцію Halliburton росіяни імпортували з Туреччини.

Обладнання, яке експортували в РФ, варіювалося від насосів до гайковертів для буріння свердловин і добавок до цементу. Більшість обладнання було направлено колишній компанії Halliburton, відомої як "БурСервіс", клієнтами якої є "Газпром", "Роснефть", "ТНК-ВР" і "Лукойл".

The Guardian зазначає, що експорт обладнання Halliburton тривав щонайменше до кінця червня 2023 року. У компанії у відповідь на запит The Guardian відповіли, що не ведуть операцій в Росії.

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Російська Федерація