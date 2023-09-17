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Россияне получают оборудование компании Halliburton, несмотря на ее выход из РФ, - СМИ

Фото: Россия все еще получает оборудование компании Halliburton (facebook.com/halliburton)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия продолжает получать оборудование, производимое одним из крупнейших мировых поставщиков продуктов и услуг по разведке нефти и газа Halliburton. Этому не мешает выход компании Halliburton с рынка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Британское издание The Guardian получило российские таможенные документы, в которых оказалось, что дочерние компании Halliburton продолжили экспортировать оборудование в Россию. Оно в основном отправлялось из США через Сингапур.

Основная часть экспорта из дочерей Halliburton завершилась в октябре прошлого года, но после перерыва поставки оборудования в РФ возобновилось в декабре 2022 года из двух не связанных с Halliburton компаний. Продукцию Halliburton россияне импортировали из Турции.

Экспортируемое в РФ оборудование варьировалось от насосов до гайковертов для бурения скважин и добавок к цементу. Большинство оборудования было направлено бывшей компании Halliburton, известной как "БурСервис", клиентами которой являются "Газпром", "Роснефть", "ТНК-ВР" и "Лукойл".

The Guardian отмечает, что экспорт оборудования Halliburton продолжался, по меньшей мере, до конца июня 2023 года. В компании в ответ на запрос The Guardian ответили, что не проводят операции в России.

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