Росіяни отримали дві нові версії "Шахедів" від Ірану: що про них відомо

За даними ЗМІ, нове озброєння до Росії було доставлено контрабандою за допомогою човнів та іранської державної компанії. Це трапилось після того, як частина російського командування побувала з візитом в Ірані у листопаді 2022 року, де і було продемонстровано дію БПЛА.

Особливістю безпілотників Shahed 191 і 129 є те, що вони можуть доставляти бомби за вказаними координатами та повертатись до місця вильоту цілими й неушкодженими.

Що відомо про БПЛА Shahed 129

Shahed 129 - є розвідувально-ударним безпілотним літальним апаратом середньої висоти польоту. Його було розроблено у 2012 році іранською компанією "Shahed Aviation Industries". Вперше їх використовували Повітряно-Космічні Сили Корпусу вартових ісламської революції.

Він є одномоторним гвинтовим дроном з вузьким циліндричним фюзеляжем, діаметр якого приблизно 65-75 сантиметрів. Shahed 129 укомплектовано електронно-оптичним та інфрачервоним датчиками. Окрім цього він має лазерний далекомір, що дозволяє виконувати йому завдання вдень та вночі, апаратуру передачі відеоданих в режимі реального часу.

БПЛА може знаходитись в повітрі близько 24 годин. Він також оснащений авіаційним двигуном Rotax 914. Дрон може переносити від 4 до 8 боєприпасів. Зокрема - керовані бомби Sadid-345 та протитанкові ракети Sadid-1. Внаслідок цього, під час вильоту, він може атакувати до восьми цілей - як одночасно, так і послідовно.

Фото: БПЛА Shahed 129 (ukrmilitary.com)

Однією з переваг безпілотника є можливість проводити повітряну розвідку на відстані від 60 до 80 кілометрів. Однак це можливо лише при ідеальних погодних умовах. Завдяки оптикоелектронним комплексам повітряної розвідки він може надавати зображення з високим ступенем деталізації.

Основним мінусом Shahed 129 є те, що він є помітним об'єктом для виявлення і супроводження його радарами ППО. При цьому він може летіти зі швидкістю до 150 кілометрів на годину. У нього відсутні системи попередження про пуски зенітних керованих ракет, це не дає можливості оператору вчасно вивести БПЛА з-під удару.

На результати його розвідки значною мірою впливають погодні умови. Так при тумані чи хмарності дальність ведення оптичної розвідки знижується до 15-20 кілометрів. Крім цього, ймовірно Shahed 129 не пристосований для використання в зимових умовах. У нього немає системи захисту проти обмерзання, адже раніше він використовувався лише у південних широтах.

Зазначається, що оператор керувати ним може лише в радіусі 200 кілометрів, далі він буде рухатись лише в режимі автопілота, що унеможливлює його використання, як ударного БПЛА.

Що відомо про БПЛА Shahed 191

Даний безпілотник також відомий як Saegheh-2. Він має турбореактивний двигун, який виробляє компанія "Shahed Aviation Industries". Shahed 191 є меншою копією американського дрона Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, який іранські військові захопили у 2011 році. Однак перший політ іранської копії відбувся у 2014 році.

Відомо, що Shahed 191 може розвивати швидкість до 275 кілометрів на годину. При цьому він може автономно знаходитись в повітрі до 4,5 годин на дальність польоту понад 500 кілометрів на висоті в 7500 метрів.

БПЛА може переносити дві керовані ракети з осколковими бойовими частинами Sadid-342. Вони розміщуються на внутрішній частині безпілотника. Однак зліт даний дрон може здійснювати лише з автомобіля, який має на даху спеціальні кріплення. На жаль, швидкість з якою авто має рухатись по злітно-посадковій смузі не відома.

Фото: БПЛА Shahed 191 (ukrmilitary.com)

Shahed 191 також може проводити розвідувальні роботи на відстані від 60 до 80 кілометрів. Але ступінь деталізації залежить від погодних умов.

Особливістю даного дрону є те, що він може автоматично повертатись до точки зльоту в разі втрати управління за допомогою інерціальної системи.

Однак основною його слабкістю є складні метеорологічні умови, особливо низька хмарність й туман. На якість виконання поставлених задач впливають як низька хмарність, так і туман. Окрім цього він є помітним об'єктом для виявлення, супроводження та знищення його засобами ППО.