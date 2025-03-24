Росіяни оснащують "Шахеди" новою китайською антеною: у Повітряних силах оцінили загрози

Як зазначив Ігнат, оновлення росіянами спроможностей "Шахедів" вивчається.

"Якщо раніше було 8 каналів, тепер 16. Треба усе подавляти засобами радіоелектронної боротьби. Тобто зазвичай "Шахед" керується супутником, де є супутникова навігація, і дрон має супутникову систему наведення... Треба його збивати з маршруту, як-то кажуть "спантеличення" (spoofing), або ж, відповідно, подавлювати сигнал. Чим і займаються наші системи радіоелектронної боротьби для того, щоби дрон не долетів до місця призначення і десь впав, бажано, де немає сильної загрози життю людей", - розповів речник.

За його словами, чим більше антен має ворожий дрон, тим більше засобів треба мати українським захисникам, щоб подавити сигнал.

"І над цим сьогодні працюють. Серйозне виробництво нашого військово-промислового комплексу. Є партнерська допомога. І також допомагають інші організації та фонди. Важливо розуміти, що РЕБ, який можна набрати в OLX і купити, не завжди може бути ефективний. Це стосується дуже багатьох випадків, коли дійсно розраховують на ці системи, а вони не працюють так, як би хотілося", - зазначив Ігнат.

Росія модернізує "Шахеди"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія продовжує модернізацію своїх дронів-камікадзе "Шахед".

Як розповіли в ГУР, з початку 2025 року в будові "Шахедів" зафіксовано низку змін:

новий вид бойової частини вагою 90 кг;

польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини у хвостову;

у конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

Також на 8-канальній CRP-антені супутникової навігації виявлено стікер із маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts". Імовірно, такий стікер використовували для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени.

При цьому, за даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. При цьому безпілотники отримали нові серії - "Ъ" і "КЦ".

Окрім того, Росія намагається налагодити виробництво аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3". Він оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном, який забезпечує швидкість польоту до 550-600 кілометрів на годину при дальності польоту до 2 500 кілометрів.