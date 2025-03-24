Россияне оснащают "Шахеды" новой китайской антенной: в Воздушных силах оценили угрозы

Как отметил Игнат, обновление россиянами возможностей "Шахедов" изучается.

"Если раньше было 8 каналов, теперь 16. Надо все подавлять средствами радиоэлектронной борьбы. То есть обычно "Шахед" управляется спутником, где есть спутниковая навигация, и дрон имеет спутниковую систему наведения... Надо его сбивать с маршрута, как говорится "сбивать с толку" (spoofing), или же, соответственно, подавлять сигнал. Чем и занимаются наши системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы дрон не долетел до места назначения и где-то упал, желательно, где нет сильной угрозы жизни людей", - рассказал спикер.

По его словам, чем больше антенн имеет вражеский дрон, тем больше средств надо иметь украинским защитникам, чтобы подавить сигнал.

"И над этим сегодня работают. Серьезное производство нашего военно-промышленного комплекса. Есть партнерская помощь. И также помогают другие организации и фонды. Важно понимать, что РЭБ, который можно набрать в OLX и купить, не всегда может быть эффективен. Это касается очень многих случаев, когда действительно рассчитывают на эти системы, а они не работают так, как бы хотелось", - отметил Игнат.

Россия модернизирует "Шахеды"

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия продолжает модернизацию своих дронов-камикадзе "Шахед".

Как рассказали в ГУР, с начала 2025 года в строении "Шахедов" зафиксирован ряд изменений:

новый вид боевой части весом 90 кг;

полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую;

в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.

Также на 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации обнаружен стикер с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts". Вероятно, такой стикер использовали для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения CRP-антенны.

При этом, по данным ГУР, Россия все чаще использует китайскую продукцию, чтобы заменить компоненты из США и Евросоюза. В частности, в CRP-антенне одну из схем производства США заменили на ту, которую производят в Китае. При этом беспилотники получили новые серии - "Ъ" и "КЦ".

Кроме того, Россия пытается наладить производство аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3". Он оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость полета до 550-600 километров в час при дальности полета до 2 500 километров.