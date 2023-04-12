Росіяни опублікували відео страти українського військового. Єрмак відреагував

У російських Telegram-каналах з'явилося відео страти, ймовірно, українського військового. В Офісі президента пообіцяли, що за все буде відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
Так, увечері в одному з російських Telegram-каналів з'явилося відео, на якому окупанти страчують, ймовірно, українського військового. Відео також опублікував на своїй сторінці у Twitter український блогер Ігор Лаченков, після чого воно розлетілося соцмережами.
Незабаром після публікації відео в соцмережах голова ОП Єрмак, ймовірно, реагуючи на нього, пообіцяв "відповідь та відповідальність".
"За все буде відповідь та відповідальність", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що Україна має свідчення про випадки страт російськими окупантами наших беззбройних військовополонених на додаток до розстрілу Олександра Мацієвського.
Нагадаємо, 6 березня мережу сколихнуло відео, на якому росіяни розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".
СБУ встановила особу українського військового, якого розстріляли росіяни. Ним виявився Олександр Мацієвський. Пізніше президент надав йому звання "Героя України".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.