Росіяни опублікували відео страти українського військового. Єрмак відреагував

У російських Telegram-каналах з'явилося відео страти, ймовірно, українського військового. В Офісі президента пообіцяли, що за все буде відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Так, увечері в одному з російських Telegram-каналів з'явилося відео, на якому окупанти страчують, ймовірно, українського військового. Відео також опублікував на своїй сторінці у Twitter український блогер Ігор Лаченков, після чого воно розлетілося соцмережами.

Незабаром після публікації відео в соцмережах голова ОП Єрмак, ймовірно, реагуючи на нього, пообіцяв "відповідь та відповідальність".

"За все буде відповідь та відповідальність", - написав він у своєму Telegram-каналі.