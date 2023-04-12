UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни опублікували відео страти українського військового. Єрмак відреагував

Фото: росіяни опублікували відео страти українського військового (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російських Telegram-каналах з'явилося відео страти, ймовірно, українського військового. В Офісі президента пообіцяли, що за все буде відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Так, увечері в одному з російських Telegram-каналів з'явилося відео, на якому окупанти страчують, ймовірно, українського військового. Відео також опублікував на своїй сторінці у Twitter український блогер Ігор Лаченков, після чого воно розлетілося соцмережами.

Незабаром після публікації відео в соцмережах голова ОП Єрмак, ймовірно, реагуючи на нього, пообіцяв "відповідь та відповідальність".

"За все буде відповідь та відповідальність", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що Україна має свідчення про випадки страт російськими окупантами наших беззбройних військовополонених на додаток до розстрілу Олександра Мацієвського.

Нагадаємо, 6 березня мережу сколихнуло відео, на якому росіяни розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

СБУ встановила особу українського військового, якого розстріляли росіяни. Ним виявився Олександр Мацієвський. Пізніше президент надав йому звання "Героя України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України