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Россияне опубликовали видео казни украинского военного. Ермак отреагировал

Фото: россияне опубликовали видео казни украинского военного (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российских Telegram-каналах появилось видео казни, вероятно, украинского военного. В Офисе президента пообещали, что за все будет ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Так, вечером в одном из российских Telegram-каналов появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного. Видео также опубликовал на своей странице в Twitter украинский блогер Игорь Лаченков, после чего оно разлетелось по соцсетям.

Вскоре после публикации видео в соцсетях глава ОП Ермак, вероятно, реагируя на него, пообещал "ответ и ответственность".

"За все будет ответ и ответственность", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть свидетельства о случаях казней российскими оккупантами наших безоружных военнопленных в дополнение к расстрелу Александра Мациевского.

Напомним, 6 марта сеть всколыхнуло видео, на котором россияне расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

СБУ установила личность украинского военного, которого расстреляли россияне. Им оказался Александр Мациевский. Позже президент присвоил ему звание "Героя Украины".

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