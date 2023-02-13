Росіяни в окупованій Каховці створили чат-бот для доносів на українців, - ЦНС

У тимчасово окупованій Каховці російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців, аби мати привід для чергових репресій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Ворог чудово усвідомлює реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності".
"Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують росіяни. Для цього на тимчасово окупованих територіях створюють чат-боти. Такий створили й для міста Каховка", - зазначили у ЦНС.
Нагадаємо, у січні Каховська територіальна громада показала відео, як солдати РФ обстріляли центр окупованої Каховки.
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