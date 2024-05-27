ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни на окупованих територіях "націоналізують" майно українців, - ЦНС

Понеділок 27 травня 2024 07:22
UA EN RU
Росіяни на окупованих територіях "націоналізують" майно українців, - ЦНС Фото: росіяни відбирають майно у українців на окупованих територіях (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни розробили процедуру націоналізації нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Як зауважили у ЦНС, більшість населення регіону вимушено було залишити регіон після окупації. Однак наразі росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам.

Зокрема, у новому "порядку" вказано, що ворог може оголосити "безгосподарчим" приміщення у випадку, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги.

"Тепер всі власники нерухомості мають впродовж 30-ти днів переоформити право власності. Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста не зможе це зробити. таким чином росіяни просто захоплять житло", - пише ЦНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія почала масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Центр національного спротиву
NEWS
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію