Росіяни в окупованих Олешках влаштували хаотичну стрілянину і вбили людину
Російські війська в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області влаштували хаотичну стрілянину і вбили людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
Деталі справи
Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у ЗМІ про те, що 10 січня 2024 року в тимчасово окупованому місті Олешки російські військові влаштували стрілянину.
"Внаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого жителя", - йдеться в заяві.
Розпочато розслідування
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини. Розслідування доручили слідчим Головного управління Національної поліції в Херсонській області.
Воєнні злочини РФ в Україні
Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.
Двоє силовиків із Дагестану катували людей в окупованій частині Василівського району Запорізької області. Український суд визнав їх винним у порушенні законів та звичаїв війни.
Також двоє російських військових на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили місцевого жителя. Їм оголосили підозри.
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