Росіяни в окупованих Олешках влаштували хаотичну стрілянину і вбили людину

Російські війська в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області влаштували хаотичну стрілянину і вбили людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Деталі справи

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у ЗМІ про те, що 10 січня 2024 року в тимчасово окупованому місті Олешки російські військові влаштували стрілянину.

"Внаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого жителя", - йдеться в заяві.

Розпочато розслідування

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини. Розслідування доручили слідчим Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Двоє силовиків із Дагестану катували людей в окупованій частині Василівського району Запорізької області. Український суд визнав їх винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Також двоє російських військових на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили місцевого жителя. Їм оголосили підозри.