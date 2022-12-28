Росіяни окопуються на півдні окупованого Криму: супутниковий знімок

Російські війська риють окопи на півдні окупованого Криму. Супутник зафіксував оборонні споруди окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарського OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте в Twitter.

Російські окупанти вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля села Лазурне на півдні Криму. Дослідник пояснив, що вириті траншеї видно на супутникових знімках високої роздільної здатності. За словами Пітте, ймовірно, ворожих окопів побільшало, а система розширилася після того, як були зроблені супутникові знімки. Фото: з'явилися супутникові знімки російських окопів на півдні Криму (twitter.com/COUPSURE)