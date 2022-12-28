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Росіяни окопуються на півдні окупованого Криму: супутниковий знімок

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Крим, Середа 28 грудня 2022 13:09
Росіяни окопуються на півдні окупованого Криму: супутниковий знімок Фото: окупанти окопуються на півдні Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська риють окопи на півдні окупованого Криму. Супутник зафіксував оборонні споруди окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарського OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте в Twitter.

Російські окупанти вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля села Лазурне на півдні Криму. Дослідник пояснив, що вириті траншеї видно на супутникових знімках високої роздільної здатності.

За словами Пітте, ймовірно, ворожих окопів побільшало, а система розширилася після того, як були зроблені супутникові знімки.

Росіяни окопуються на півдні окупованого Криму: супутниковий знімок

Фото: з'явилися супутникові знімки російських окопів на півдні Криму (twitter.com/COUPSURE)

Нагадаємо, за даними місцевих ЗМІ, у Криму росіяни шукають людей, яких хочуть відправити рити окопи у Мелітополі.

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