У Криму набирають робітників для копання окопів у Мелітополі (фото)
У Криму окупанти шукають робітників для копання окопів у захопленому Мелітополі. У місті та районі охочих піти на таку "роботу", немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".
Відповідне оголошення про найм надіслали жителі півострова, яке рашисти поширюють у всіх своїх соціальних мережах.
"Вимоги прямо вказують на те, що розшукують "гарматне м'ясо". Список навичок здобувача роботи промовистий: земельні роботи, робота з трактором та встановлення дерев'яних щитів, пірамід", - йдеться у Telegram-каналі.
Автори вказують, що умови розписані "казкові": проживання за рахунок роботодавця, триразове харчування, з кожним обіцяють укласти договір та платити не менше ніж 5 тисяч рублів (близько 3 тисяч гривень, - ред.) на день. Щоправда, працювати доведеться по 11 годин на день із 10 по 20 грудня.
Як повідомлялося, вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму. Місто окупанти й надалі перетворюють на свою тилову військову базу.
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