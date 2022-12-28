ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне окапываются на юге оккупированного Крыма: спутниковый снимок

Новина українською →
Крым, Среда 28 декабря 2022 13:09
Россияне окапываются на юге оккупированного Крыма: спутниковый снимок Фото: оккупанты окапываются на юге Крыма (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска роют окопы на юге оккупированного Крыма. Спутник зафиксировал оборонительные сооружения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на швейцарского OSINT-аналитика Бенджамина Питте в Twitter.

Российские оккупанты вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле села Лазурное на юге Крыма. Исследователь объяснил, что вырытые траншеи видны на спутниковых снимках высокого разрешения.

По словам Питте, вероятно, вражеских окопов стало больше, а система расширилась после того, как были сделаны спутниковые снимки.

Россияне окапываются на юге оккупированного Крыма: спутниковый снимок

Фото: появились спутниковые снимки российских окопов на юге Крыма (twitter.com/COUPSURE)

Напомним, по данным местных СМИ, в Крыму россияне ищут людей, которых хотят отправить рыть окопы в Мелитополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим окопи Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну