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Росіяни в очікування контрнаступу ЗСУ риють окопи: Reuters назвало найукріпленіший район

Фото: росіяни активно окопуються в очікуванні контрнаступу України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно окопують та укріплюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Супутникові знімки підтверджують, що російська армія почала рити окопи після звільнення Херсона. За даними видання, оборонні позиції Росії найбільше зосереджені біля лінії фронту на південному сході Запорізької області, а також на вузькому клаптику землі, який сполучає Крим з материковою Україною.

Фото: окупанти окопуються у Запорізькій області (reuters.com)

Експерти зазначають, що російські рови йдуть на південь від Василівки і через всю Запорізьку область. За оцінками, оборонна ділянка простягнулася на 120 км.

Які проблеми постають перед Росією

Військові експерти у коментарі Reuters зазначають, що російські війська розтягнуті на лінії фронту. Цим можуть скористатися українські сили і використати цю вразливість.

Деякі з аналітиків вважають, що Україна почне наступ на півдні та, ймовірно, націлилася на логістичні шляхи. За словами експерті, укріплення ефективні, коли є боєприпаси та зброя. В іншому випадку окопи - це слабка оборона.

Нагадаємо, російські війська почали звозити дерева для будівництва укріплень навколо Маріуполя.

Як повідомлялося, у Міноборони зазначають, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії, а оборона Бахмута - це одна з них.

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