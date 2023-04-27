Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ роют окопы: Reuters назвало самый укрепленный район

Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спутниковые снимки подтверждают, что российская армия начала рыть окопы после освобождения Херсона. По данным издания, оборонные позиции России наиболее сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области, а также на узком клочке земли, соединяющем Крым с материковой Украиной.
Фото: оккупанты окапываются в Запорожской области (reuters.com)
Эксперты отмечают, что российские рвы уходят к югу от Васильевки и через всю Запорожскую область. По оценкам, оборонный участок протянулся на 120 км.
Военные эксперты в комментарии Reuters отмечают, что российские войска растянуты на линии фронта. Этим могут воспользоваться украинские силы и использовать эту уязвимость.
Некоторые аналитики считают, что Украина начнет наступление на юге и, вероятно, нацелилась на логистические пути. По словам эксперта, укрепления эффективны, когда есть боеприпасы и оружие. В противном случае окопы - это слабая оборона.
Напомним, русские войска начали свозить деревья для строительства укреплений вокруг Мариуполя.
Как сообщалось, в Минобороны отмечают, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, а оборона Бахмута - это одно из них.
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