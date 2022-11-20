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Росіяни обурені, що їх перекинули з-під Херсона в Луганську область, - ОВА

Фото: російські військові невдоволені перекиданням з Херсона в Луганськ та область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Мобілізовані росіяни обурені переміщенням з-під Херсона в Луганську область. Тому окупанти встановлюють додаткові блокпости, аби ловити дезертирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"Ворог постійно поповнює свій особовий склад. Так, збільшення кількості окупаційних підрозділів спостерігають у Луганську", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в ав населених пунктах Красне, що поблизу Сорокиного, та Сімейкине у Молодогвардійській громаді росіяни розміщують особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

"Мобілізовані особи, яких окупанти перекидають із Херсонщини на Луганщину, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів свого командування. Для посилення контролю над ситуацією на території Луганщини росіяни встановлюють додаткові блокпости, аби виявити та затримати дезертирів", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що перекидання окупантів з Херсонського напрямку в Луганську область в Генштабі підтвердили 18 листопада.

Додамо, про те, чи може таке перекидання ворожих сил загрожувати динаміці боїв на сході, оцінили військові.

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ЛуганськХерсонВійна Росії проти України