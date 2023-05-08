Росіяни обстрілюють Харків

Оновлено 22:11

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що харків'яни чули 5 вибухів. За його словами, три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнює.

Синєгубов також заявив, що окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликав не ігнорувати сигналів тривоги.

"Залишайтеся в укриттях!", - додав глава ОВА.

Місцеві Telgram-канали повідомляють про щонайменше чотири вибухи. Також повітряну тривогу було оголошено в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.