Россияне обстреливают Харьков

Обновлено 22:11

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что харьковчане слышали 5 взрывов. По его словам, три из них вокруг города. Места еще двух прилетов ГСЧС уточняет.

Синегубов также заявил, что оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!", - говорится в сообщении.

Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги.

"Оставайтесь в укрытиях!", - добавил глава ОВА.

Местные Telgram-каналы сообщают о как минимум четырех взрывах. Также воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.