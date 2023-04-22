Россияне обстреляли Харьков

В субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Харьков под обстрелом", - говорится в сообщении. В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Местные Telegram-каналы сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары. "Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал глава региона. Обновлен 22:13 "Суспільне" пишет, что в городе прозвучал третий взрыв. Полиция Харьковской области призвала людей обо всех попаданиях сообщать на спецлинию 102.