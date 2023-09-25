Росіяни обстріляли житловий будинок у Вовчанську, постраждав місцевий житель

Близько 15:00 російські військові почали обстрілювати місто Вовчанськ. Один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

Уламками придавило 73-річного чоловіка. Наразі його госпіталізовано.

При цьому зазначається, що станом на зараз обстріли міста не припиняються.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста.

Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

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