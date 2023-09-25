Россияне обстреляли жилой дом в Волчанске, пострадал местный житель

Около 15:00 российские военные начали обстреливать город Волчанск. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом.

Обломками придавило 73-летнего мужчину. Сейчас он госпитализирован.

При этом отмечается, что по состоянию на сейчас обстрелы города не прекращаются.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта, а также Харьков.

Так, 16 сентября российские захватчики ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города.

Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".

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