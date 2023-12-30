Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні, є жертва

"Ввечері російська армія обстріляла житловий будинок у Херсоні. Відомо про одну загиблу людину внаслідок ворожого удару", - повідомив Прокудін.

Своєю чергою Мрочко заявив, що обстріл стався в Корабельному районі Херсона.

"Внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі загорівся будинок. Наразі відомо про одного загиблого на місці пожежі", - додав він.

Обстріл херсонського вокзалу

26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Також в результаті обстрілу отримали поранення двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, й двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін пізніше показав відео, а також фотографії наслідків російського терористичного удару.

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