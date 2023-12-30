Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне, есть жертва

"Вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне. Известно об одном погибшем человеке в результате вражеского удара", - сообщил Прокудин.

В свою очередь Мрочко заявил, что обстрел произошел в Корабельном районе Херсона.

"В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе загорелся дом. Известно об одном погибшем на месте пожара", - добавил он.

Обстрел херсонского вокзала

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний сотрудник полиции Кировоградской области. Также в результате обстрела получили ранения двое сотрудников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин позже показал видео, а также фотографии последствий российского террористического удара.

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