Росіяни обстріляли житловий будинок у Бериславі, є постраждала

"Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Постраждалу у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Зараз їй надають медичну допомогу.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.

Крім того, російські військові обстріляли Херсонський район. В результаті атаки постраждали дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.