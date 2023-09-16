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Росіяни обстріляли житловий будинок у Бериславі, є постраждала

Субота 16 вересня 2023 16:13
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Росіяни обстріляли житловий будинок у Бериславі, є постраждала Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли один з житлових будинків у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

"Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Постраждалу у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Зараз їй надають медичну допомогу.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.

Крім того, російські військові обстріляли Херсонський район. В результаті атаки постраждали дві людини.

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