Россияне обстреляли жилой дом в Бериславе, есть пострадавшая

Российские захватчики обстреляли один из жилых домов в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

"Враг обстрелял один из многоквартирных домов в городе. В собственной квартире ранения получила 63-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Ситуация в Херсонской области

После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Недавно оккупанты ударили из танка по жилому дому в Казацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.

Кроме того, российские военные обстреляли Херсонский район. В результате атаки пострадали два человека.

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