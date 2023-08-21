Росіяни обстріляли житловий будинок у Бериславі Херсонської області: є поранений

Російські війська сьогодні, 21 серпня, обстріляли місто Берислав у Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Росіяни атакували житловий будинок у Бериславі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у власній оселі поранення отримав 48-річний місцевий житель.
Фото: Берислав (deepstatemap.live/)
"Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - додали в ОВА.
Ситуація в Херсонській області
Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.
Сьогодні російські військові обстріляли Херсонський район. В результаті атаки постраждали дві людини.
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