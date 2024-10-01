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Росіяни обстріляли житлові квартали Запоріжжя, є загиблий й поранені

Фото: наслідки обстрілу у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали низку ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя. Наразі відомо про загиблого та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Як пише Федоров, ворог завдав шість ударів. 

Станом на зараз відомо про: 

  • одного загиблого; 
  • п'ятьох поранених. 

Фото: наслідки обстрілу у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури", - додав він. 

Обстріли України 

Російська Федерація (РФ) майже кожної ночі атакує Україну. Зокрема регулярно під удар потрапляють прифронтові населені пункти. Цієї ночі, 1 жовтня, терористи запустили проти України 32 дрони типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.

Також сьогодні ворог обстріляв ринок у середмісті Херсона. Згідно з даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок ударів загинули семеро людей. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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