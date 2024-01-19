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Росіяни обстріляли житлові будинки Херсона, є загибла

Фото: росіяни обстріляли житлові будинки Херсона, є загибла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли житлові будинки Дніпровського району Херсона. Внаслідок ударів загинула 50-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Мої співчуття близьким і рідним загиблої", - пише Прокудін. 

Також уламкові поранення отримав 16-річний підліток. Хлопця шпиталізували до лікарні. 

Ситуація в Херсонській області 

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 18 січня, ворог здійснив 67 обстрілів, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По Херсону було випущено 11 снарядів. 

Терористи поцілили: 

  • у житлові квартали населених пунктів області;
  • об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів троє людей отримали поранення. 

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