Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетою "Іскандер-К", - поліція

"У Запоріжжі внаслідок чергового ракетного удару армії РФ є загиблі та поранені - поліція працює на місці обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Чим росіяни ударили по місту

Поліція повідомила, що о 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури.

Фото: Наслідки удару (t.me/UA_National_Police)

"Загинула людина, дев’ятеро - отримали поранення. На місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни", - додала поліція.

Що ще відомо про удар РФ

Зазначається, що 10 серпня росіяни укотре поцілили ракетою в місце громадського відпочинку. У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, увечері росіяни вдарили по Запоріжжю. Вони влучили по об'єкту цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній російський обстріл Запоріжжя не зламає Україну, окупанти програють та отримають справедливе покарання.

Ворог уже другий день поспіль б'є по Запоріжжю, вчора він обстріляв житловий квартал, через що є жертви.