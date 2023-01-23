UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли залізницю та будинки в Сумській області

Фото: росіяни обстріляли залізницю та будинки в Сумській області (t.me Zhyvytskyy)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 січня, російська армія обстріляла місто Ворожба Сумської області. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема: багатоквартирний будинок, лінії електропередач та приміщення залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Близько 14-ї години, армійці ударили зі ствольної артилерії. 10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок", - написав Живицький.

За словами голови Сумської ОВА, в результаті обстрілу одна з квартир була зруйнована вщент, туди залетів російський снаряд. Ще три квартири в цьому будинку мають значні пошкодження.

Також Живицький повідомив, що від вибухів зруйновано господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Крім цього уламками ворожих снарядів було перебито газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та залізничні колії.

"Люди, на щастя, не постраждали", - заявив він.

Нагадаємо, вчора військові РФ обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України